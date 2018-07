Wellington pode ficar oito meses sem jogar no São Paulo

SÃO PAULO - O São Paulo poderá ficar sem Wellington por até oito meses, de acordo com o médico José Sanchez. Na manhã desta terça-feira, o volante sofreu uma entorse no joelho esquerdo durante coletivo no CT da Barra Funda e deixou o campo chorando. O médico explicou que se a suspeita de rompimento do ligamento cruzado for confirmada, o jogador ficará entre sete a oito meses afastado dos gramados.

"O Wellington teve uma entorse no joelho esquerdo. Como referência, ele me disse que sentiu um estalo no joelho, e isso é uma queixa que preocupa, e nos faz imaginar uma lesão mais séria. Se for mesmo uma lesão no ligamento cruzado, o prazo de afastamento será bem grande, de sete a oito meses, lembrando que seria uma segunda lesão no local. Se não for essa lesão, precisamos ver o que houve", disse.

Wellington treinava improvisado na lateral direita dos titulares do São Paulo quando sofreu a lesão, em um lance isolado. O volante deixou o campo chorando e gritando de dor, e precisou ser levado em uma maca para o Reffis. O jogador ainda não realizou exames para constatar a gravidade da lesão.

Em junho de 2010, quando treinava pelas seleções de base do Brasil, Wellington sofreu contusão no joelho esquerdo e só voltou a jogar em 2011. Como a lesão foi no mesmo local, a preocupação do departamento médico do São Paulo é grande.