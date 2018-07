Wellington prevê evolução do sistema ofensivo do Vasco contra o Sport

O volante Wellington, do Vasco, acredita que o time cruzmaltino deverá apresentar uma melhora no ataque na partida contra o Sport, na próxima segunda-feira, às 20 horas, na Ilha do Retiro, em Recife, pela 25.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador revelou que o técnico Zé Ricardo mirou primeiro o fortalecimento da defesa quando assumiu a equipe, mas já pensa em modificar o sistema ofensivo para alcançar um lugar no G6, a zona de classificação para a Copa Libertadores de 2018.

"Não dá para um treinador chegar e em menos de um mês trabalhar tudo. Nas primeiras semanas, o Zé focou na parte defensiva e apenas agora está começando a trabalhar de fato com a parte ofensiva, a questão de movimentação, de entrar mais na área. Então, acredito que agora iremos apresentar melhora também nesse setor, o que nos ajudará na sequência do campeonato", projetou o meio-campista em entrevista coletiva, nesta quinta-feira, em São Januário, no Rio de Janeiro.

Sem poder atuar na derrota por 1 a 0 para o Corinthians, em São Paulo, no domingo passado, por estar suspenso, Wellington poderá estar novamente entre os titulares de Zé Ricardo para a partida contra o time rubro-negro pernambucano. O jogador demonstrou entusiasmo na luta por um lugar no time.

"Sai na frente na medida que você se dedica mais que o seu companheiro, se esforça um pouco mais, dá um gás a mais. O jogador não tem que estar focado em pegar a bola e passar bem, até porque o nível cresceu muito no futebol. É importante contribuir também nos aspectos táticos, físicos e técnicos para sair na frente e estar sempre jogando", finalizou Wellington.

O elenco vascaíno se reapresentou nesta quinta e fez treinos técnicos e táticos sob o comando do treinador Zé Ricardo. O time ocupa a nona colocação do Brasileiro, com 31 pontos, seis a menos que o Cruzeiro, último time do grupo que garante vaga na próxima edição da Libertadores, em 2018.