Wellington promete jogo 'mais firme' contra Corinthians

SÃO PAULO - Wellington ainda nem sabe se estará em campo ou não no clássico contra o Corinthians, que encerra a participação das equipes no Campeonato Brasileiro, mas promete que caso seja escalado, não dará vida fácil ao rival, que entrará com força máxima como parte final da preparação para o Mundial de Clubes.

O camisa 5 afirmou que é impossível disputar um jogo contra o arquirrival como se fosse um amistoso e prometeu a mesma força nas divididas. De maneira bem humorada, ele disse que pretende fazer os rivais sentirem na pele que o São Paulo não servirá de sparring antes do Chelsea.

"Vamos deixá-los tristes, doloridos e chegar um pouquinho mais firme neles. Temos que ter sabedoria para jogar esse clássico e conseguir o resultado", afirmou.

Brincadeiras à parte, o jovem colocou-se à disposição de Ney Franco para a partida mesmo admitindo cansaço. O treinador ainda não definiu se mandará força máxima ao Pacaembu ou se repetirá o que fez contra a Ponte Preta e escalará apenas reservas.

"Depois de um jogo como o de quarta-feira é normal estar cansado. Tenho certeza de que a comissão sabe disso, mas tenho 21 anos, vou estar descansado até o domingo e, se o Ney Franco optar por me colocar, vou fazer o de sempre e dar o meu melhor", declarou.