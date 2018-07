Wellington quer ver o Maracanã cheio no feriado em jogo decisivo do Fluminense

A quatro partidas do fim do Campeonato Brasileiro, o Fluminense vai em busca da tão almejada vaga na Copa Libertadores do ano que vem. O primeiro destes quatro passos que restam será em casa. Na próxima terça-feira, feriado nacional, a equipe receberá o Atlético Paranaense, no Maracanã, no Rio, em um confronto direto por um lugar no G6. A diretoria tricolor sabe da importância deste jogo e colocou todos os ingressos à venda por R$ 20 para a torcida lotar o estádio. Já foram vendidos mais de 13 mil bilhetes.

Entre os jogadores, a expectativa é de ver a casa lotada e a torcida empurrando a equipe em busca destes três pontos, o que daria fim à sequência de seis partidas sem vencer. O atacante Wellington, um dos destaques do time, sabe que o Fluminense precisa fazer por merecer este apoio e pregou a união entre campo e arquibancada.

"Temos que fazer valer a pena. Sempre sonhei disputar uma Libertadores. Estávamos mais perto da vaga, mas ainda temos quatro jogos pela frente. Tivemos alguns resultados negativos, mas agora é outra história, outro treinador. Pedimos aos torcedores que nos deem apoio, precisamos deles. Vamos mostrar que valerá a pena eles irem ao Maracanã na próxima terça-feira", afirmou.

Desde o início da semana, o Fluminense tem passado por uma transformação. Após a saída do técnico Levir Culpi, Marcão assumiu o time interinamente nestes quatro jogos que restam em 2016. Muito querido por todo o grupo, o treinador tem conseguido em poucos dias levantar o astral dos atletas e também feito eles trabalharem bastante. Wellington comentou também sobre a experiência de ser comandado pelo ex-volante.

"É muito especial ser treinado pelo Marcão, que tem uma história no clube, todo mundo o respeita. É uma pessoa que nos ajuda muito, sempre dá força. É a primeira vez que tenho o prazer de ser treinado por ele. Estamos em um momento complicado, mas, por ele já conhecer o clube, sabe o caminho que temos de seguir. Além de ser um trabalhador, é uma grande pessoa. Temos de correr por ele. Temos a obrigação de nos ajudar e ajudá-lo. Espero que todos possam ficar felizes", frisou o camisa 11.

Com 48 pontos, o Fluminense ocupa atualmente a nova posição. Já o adversário é exatamente o último integrante do grupo que hoje estaria garantido na Libertadores do ano que vem, com 51. Uma vitória é de suma importância para o clube tricolor se aproximar mais do G6.