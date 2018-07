Wellington recebe alta, mas desfalca o São Paulo por duas partidas

SÃO PAULO - O volante Wellington recebeu alta na manhã desta quarta-feira do hospital em que foi internado, no último domingo, em Curitiba, depois de ter defendido o São Paulo na derrota por 2 a 0 para o Coritiba, no Estádio Couto Pereira, pela rodada final do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O jogador reclamou de fortes dores, chegou a vomitar depois do duelo e um exame de endoscopia apontou que ele sofreu um sangramento digestivo.

Apesar da alta, o São Paulo adiantou que o volante já está descartado das partidas contra Ponte Preta, nesta quinta-feira, no Morumbi, e contra o Vasco, domingo, em São Januário. Por meio de nota oficial, o clube informou nesta quarta que, embora tenha apresentado melhora em seu quadro de saúde, o atleta "foi orientado a ficar em repouso e seguirá recebendo medicação e se alimentando somente com dieta líquida até a próxima segunda".

O São Paulo ainda enfatizou que Wellington foi acompanhado de perto pelo médico do clube, José Sanchez, durante estes dias em que ficou hospitalizado. E, logo depois de ter desembarcado na capital paulista nesta quarta, seguiu direto para uma clínica para ser examinado por um gastroenterologista.