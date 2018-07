Wellington revela bronca em Lúcio durante jogo contra Penapolense

SÃO PAULO - O zagueiro Wellington foi a principal novidade do Palmeiras na partida contra o Penapolense e não decepcionou. O jogador, de 22 anos, atuou ao lado de Lúcio e foi um dos destaques da equipe, inclusive, dando bronca no companheiro, 13 anos mais velho.

"A gente tem que se cobrar. Porque senão fizer isso, a gente não vai chegar em lugar nenhum. A pressão está em cima de nós e se eu não cobrá-lo, eu estarei errado e a bomba vai sobrar pra mim", disse o zagueiro, que, entretanto, avisa que teve autorização. "Ele disse que era para eu cobrar se achasse que era preciso. Estamos todo mundo junto e somos iguais dentro de campo", completou.

Ansioso, o zagueiro admite que o clássico contra o São Paulo será o jogo mais importante de sua vida, mas garante que quando a bola começar a rolar, estará mais tranquilo. "O pessoal me dá muita confiança e na hora do jogo, tudo vai dar certo", projetou.

A expectativa maior está para o encontro com Luis Fabiano. "Ele é um jogador de seleção brasileira, que já atuou na Copa do Mundo e temos que ter atenção não só com ele, mas com todo o time. Por isso, precisamos conversar bastante."

A tendência é que o técnico Gilson Kleina mantenha o mesmo time que venceu o Penapolense na quinta-feira. A definição da equipe acontece no treino que acontece sábado, em Atibaia, onde a equipe está concentrada para a partida.