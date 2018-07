Wellington Saci fecha com o Sport e já projeta título RECIFE - O Sport oficializou a contratação do lateral-esquerdo Wellington Saci, atleta de 25 anos que disputou o Brasileirão pelo Goiás e foi vice-campeão da Copa Sul-Americana. Seu contrato com o clube pernambucano, que está na Série B do Campeonato Brasileiro, vai até o final de 2011.