Wellington se diz preparado para ser titular no Vasco em clássico com Flamengo

O volante Wellington, uma das contratações do Vasco para esta temporada, garantiu em entrevista coletiva nesta quinta-feira que está bem fisicamente e preparado para ser titular no clássico contra o Flamengo, no próximo sábado, às 18 horas, em São Januário, pela 12ª rodada do Brasileirão. O jogador se colocou à disposição do técnico Milton Mendes para suprir ausência de Douglas e Jean, ambos suspensos.

"Eu estou muito feliz com essa oportunidade. É um jogo, um clássico que todo mundo quer jogar. Eu estou preparado para ajudar a equipe e estou à disposição do professor. Estava sem ritmo, mas preparado fisicamente. Essa chance pode vir em uma boa hora", declarou o jogador, revelado pelo São Paulo e que teve passagem pelo Internacional.

Wellington também endossou o coro de atletas vascaínos que têm exaltado a importância do apoio da torcida nas partidas em São Januário - onde o Vasco obteve 15 dos 18 pontos disputados até agora - e pediu que as arquibancadas estejam lotadas no duelo contra o rival rubro-negro.

"A torcida é um jogador a mais ao nosso favor. Nosso time vai enfrentar como se fosse uma final, além de valer os três pontos. É um jogo complicado como qualquer outro, só que estamos dentro de casa e quem manda é a gente", frisou Wellington.

O grupo cruzmaltino treinou na manhã desta quinta-feira no Complexo Esportivo de São Januário, no Rio de Janeiro, sob o comando do treinador Milton Mendes. O elenco encerrará a preparação para o clássico na manhã desta sexta-feira.

Com 16 pontos, o Vasco ocupa a sexta colocação na tabela do Campeonato Brasileiro, dentro do G-6, grupo dos seis clubes que obtêm vaga para a próxima edição da Copa Libertadores.