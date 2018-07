Wellington se diz satisfeito com temporada no São Paulo

SÃO PAULO - Apesar dos fracos resultados do São Paulo neste ano, Wellington está satisfeito com sua primeira temporada como titular do time. Para o volante, a falta de títulos em 2011 foi compensada pelo seu bom retorno aos gramados, após grave lesão no joelho.

"Não conquistamos títulos, mas individualmente o ano foi muito bom para mim. Voltei bem de uma lesão complicada. Comecei o Brasileiro como titular e não saí mais. Também fiz meu primeiro gol", destacou o volante, que se manteve entre os titulares mesmo com a sequência de treinadores neste ano - Paulo César Carpegiani, Milton Cruz, Adilson Batista e Emerson Leão.

Wellington, porém, faz questão de ressaltar que, junto do grupo, se esforçará para dar alegrias à torcida em 2012. "Quero deixar bem claro ao torcedor que não é só ele que está chateado. Todos nós estamos e acreditamos que podemos conquistar coisas boas no próximo ano. Espero que o time possa ganhar títulos e eu farei mais gols", promete.