Wellington Silva aponta mudança de rumo no Inter em caso de vitória no Gre-Nal

Internacional e Grêmio se enfrentam desde 1909. E todos os 421 jogos foram intensamente disputados e com grande repercussão tanto para o vencedor como para o perdedor. É por isso que Wellington Silva aposta que um triunfo, domingo, às 18 horas, no campo do arquirrival, pode mudar o rumo da equipe no Campeonato Brasileiro.

"É um clássico especial. A gente confia no nosso trabalho. Tem jogo que pode mudar nosso momento de voltar a vencer. A gente precisa voltar a vencer. Ainda mais no clássico tão importante aqui no Sul. A gente vai dar nosso melhor. Sabe da importância desse jogo. Temos que deixar a alma lá no campo para sair satisfeito e com a vitória", disse o atacante, nesta sexta-feira, em entrevista coletiva.

Wellington Silva deverá ser utilizado pelo técnico Zé Ricardo desde o início do Gre-Nal, após entrar na equipe no segundo tempo do empate por 1 a 1 com o Athletico-PR, quinta-feira, no Beira-Rio. "Expectativa muito grande. Todo mundo tem potencial. A gente vai se preparar, e o professor vai escolher a melhor equipe. Cada jogo tem uma história. Quem começa jogando é quem o professor acha que está melhor no momento. Não temos ideia de qual será a equipe. Mas ele sempre fala que quer o time ofensivo. A gente tem jogadores com muita qualidade, de passe, velocidade. Ele sabe o que cada um pode dar à equipe."

Nesta sexta-feira, Zé Ricardo trabalhou apenas com os jogadores que não atuaram diante do Athletico-PR. Os demais fizeram trabalho regenerativo na academia. O elenco completo treina neste sábado pela manhã, quando o time titular será definido. O lateral-direito Heitor será o desfalque, pois recebeu o terceiro cartão amarelo. Já o zagueiro Bruno Fuchs retorna de suspensão.

Além da rivalidade, o Gre-Nal também vale muito na disputa de uma vaga na próxima Copa Libertadores. Na última rodada, o Grêmio ultrapassou o Inter, ao somar 47 pontos na quinta colocação. O time colorado vem logo em seguida, em sexto, com 46. Assim, os dois clubes rivais fecham hoje a zona de classificação ao torneio continental.