Wellington Silva deixa treino e pode desfalcar o Flu

RIO - Um dia depois de receber o papa Francisco, o gramado das Laranjeiras voltou a ter um treino do Fluminense. A atividade trouxe novo problema para o técnico Abel Braga, que tenta reverter a crise que se instalou na equipe tricolor. Bruno, com um estiramento na coxa direita, não participou da atividade e não enfrenta o Grêmio, domingo, em Porto Alegre.

Seu reserva imediato, Wellington Silva, deixou o treino mais cedo, depois de receber uma forte pancada do atacante Kennedy, promovido recentemente das categorias de base. Ele saiu do gramado reclamando de dores no ombro e pode virar desfalque para o confronto de tricolores.

Nesta quarta-feira, os jogadores do Fluminense realizaram um trabalho técnico nas Laranjeiras. O treinador dividiu o elenco em três times e os jogadores se enfrentavam em meio campo. O objetivo da atividade era manter a posse de bola, trocar passes e finalizações.