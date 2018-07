Wellington Silva espera ficar livre das lesões no Flu Contratado pelo Fluminense no ano passado após se destacar pelo Flamengo, Wellington Silva esteve longe de se destacar em 2013 pelo clube das Laranjeiras. Assim, o lateral-direito espera que 2014 seja um ano bem diferente para ele, principalmente sem as lesões que o atrapalharam na luta por uma vaga de titular.