Wellington Silva exibe alívio com fim do jejum de vitórias do Inter fora de casa

Autor do gol que garantiu a vitória do Internacional sobre o Fortaleza, por 1 a 0, na Arena Castelão, neste sábado, o atacante Wellington Silva comemorou o fim do longo jejum do time gaúcho como visitante em partidas válidas pelo Campeonato Brasileiro.

A última vez que isso havia acontecido foi no dia 22 de agosto de 2018, quando o Internacional venceu o Bahia, por 1 a 0, em Salvador. De lá pra cá, o time não conseguiu ganhar mais fora de casa até quebrar este tabu neste sábado. E o desempenho ruim longe de Porto Alegre na competição já estava incomodando o elenco colorado.

"Nossa equipe vem trabalhando muito. Era um retrospecto que incomodava, já estava ficando chato. Mas soubemos suportar a pressão do Fortaleza e conseguir sair com uma importante vitória aqui de Fortaleza", disse Wellington Silva na saída do gramado.

O jogador afirmou que o resultado deixa o Inter ainda mais fortalecido emocionalmente para o elenco visando a sequência da temporada. "Estamos bem no Brasileiro, na Copa do Brasil e também na Libertadores. Esse resultado dá ainda mais confiança para seguirmos em busca dos nossos objetivos", completou.

O goleiro Danilo Fernandes, que teve atuação importante na capital cearense, também saiu de campo satisfeito. "Estou conseguindo ajudar o time com boas defesas e isso me deixa muito satisfeito. O importante é o Internacional vencer, não importa como. Hoje foi por 1 a 0 e valeu três pontos importantes na briga por posições", comentou.

O Internacional voltará a campo na quarta-feira, quando enfrentará o Flamengo, às 21h30, no Maracanã, pelo duelo de ida das quartas de final da Copa Libertadores.