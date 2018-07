Wellington Silva festeja volta e busca espaço no Fluminense

De volta ao Fluminense após atuar por empréstimo pelo Internacional em 2014, Wellington Silva teve a primeira oportunidade de defender novamente a equipe nesse retorno no último sábado, 24, ao entrar durante o segundo tempo da vitória por 2 a 1 sobre a Cabofriense em jogo-treino. Satisfeito, o jogador revelou que teve uma boa conversa com o técnico Cristóvão Borges antes de ser reintegrado. Agora ele vai buscar seu espaço no time.

"Estou super feliz por ter voltado. Se você não volta feliz, não consegue trabalhar. Conversei com o Cristóvão e falei que queria jogar, brigar por posição, respeitando os meninos. Ele conhece meu trabalho. Fiquei no banco, entrei e foi boa a contribuição. Mas para começo de temporada, sei que dá para dar mais. É só o começo. Conseguimos essa vitória, que foi importante para dar confiança. O torcedor apoiou e é isso, com eles apoiando a gente vai chegar longe", comentou.

Wellington Silva ficou fora da breve excursão do Fluminense aos Estados Unidos, quando Cristóvão utilizou Renato e Igor Julião na sua posição. Ele garantiu que o primeiro contato com o elenco nesse retorno foi ótimo, ainda mais que ele já conhecia boa parte do elenco.

"A maioria eu já conhecia. Até os novos, a rapaziada que chegou agora, eu já conhecia. A recepção foi boa. Fiquei feliz. Todo mundo de braço aberto. Gosto de todos, sem exceção. E agora vamos para frente, tentar títulos, porque o Fluminense é grande e tem sempre que pensar grande", disse.