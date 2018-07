Wellington Silva fica fora de treino e desfalca o Fluminense contra o São Paulo

Wellington Silva vem reclamando do problema muscular desde o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil com o Grêmio, em 23 de setembro. E como vem acontecendo desde sábado, ele não tem treinado com o elenco, apenas realizando tratamento médico. Assim, não vai jogar contra o São Paulo na quarta, quando sua vaga será ocupada por Higor Leite.

Foi esse jogador que ocupou a lateral direita do Fluminense na treinamento tático desta quarta-feira. Inicialmente, o técnico Eduardo Baptista montou a atividade com oito jogadores na linha e compactou a equipe em movimentação realizada em campo reduzido. Depois, deixou o time titular completo com as entradas de Gustavo Scarpa e Fred.

Assim, montou o provável time que vai enfrentar o São Paulo com a seguinte formação: Diego Cavalieri; Higor Leite, Gum, Artur - Marlon Santos segue na seleção brasileira olímpica e deve retornar aos treinos nesta terça - e Breno Lopes; Jean, Cícero, Gerson, Gustavo Scarpa e Marcos Junior (Vinícius); Fred.

O Fluminense encerrará a preparação para o duelo com o São Paulo na tarde desta terça-feira, em treinamento nas Laranjeiras. Com 37 pontos, o time está em 12º lugar no Brasileirão, com seis de vantagem para a zona de rebaixamento.