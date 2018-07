Wellington Silva participa de treino atrapalhado pela chuva no Fluminense Mesmo atrapalhado pela forte chuva que caiu na manhã desta sexta-feira no Rio, o Fluminense deu sequência aos trabalhos de preparação para o duelo com a Ponte Preta, na próxima quarta-feira, no Maracanã, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. E a principal novidade do trabalho foi a presença do lateral-direito Wellington Silva.