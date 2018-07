Wellington Silva promete que o Flu vai à Libertadores: 'Por bem ou por mal'

A sequência de quatro partidas sem vitórias tirou o Fluminense da zona de classificação para a Libertadores no Campeonato Brasileiro. Com 47 pontos, a equipe tricolor é a nona colocada, mas somente a dois pontos do Corinthians, que fecha o G6. Nem mesmo os maus resultados recentes parecem tirar a confiança do lateral Wellington Silva, que prometeu classificar a equipe ao torneio continental "por bem ou por mal".

"Ainda temos seis jogos para alcançar nosso objetivo, que é a Libertadores. Vamos conseguir essa vaga por bem ou por mal. Peço ao torcedor que nos apoie na sexta-feira, vamos precisar dele ao nosso lado para poder retornar a este G6", declarou o jogador.

Na sexta, o Fluminense pegará o desesperado Vitória no Maracanã e pode voltar ao G6 em caso de triunfo. "O campeonato é longo. Precisamos voltar a vencer para ficar na briga. Temos que dar o primeiro passo diante do Vitória para acabar com essa sequência de empates e derrotas e engatar uma boa série nesta reta final", afirmou o lateral.

Apesar da confiança, Wellington Silva tem sido um dos jogadores mais criticados pela torcida por suas falhas defensivas, como no último Fla-Flu, quando errou no gol de Fernandinho. Outro que tem sofrido com os torcedores tricolores é o zagueiro Gum, apesar do gol marcado no empate de domingo diante do Coritiba.

Mas nesta terça-feira, Gum teve um motivo para comemorar. O jogador foi reconhecido e homenageado pela diretoria do Fluminense por ter completado 350 partidas defendendo o clube, justamente diante do Coritiba. Pelo feito, o zagueiro foi premiado com uma camisa com o número 350 e um quadro.