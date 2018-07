Wellington Silva renova por 3 anos com o Fluminense e projeta luta por títulos

"Fico feliz por ter a oportunidade de fazer mais três anos de Fluminense. É uma honra para mim estar em um grande clube como este. Em 2013 e 2014, não deu para mostrar muito bem o meu trabalho. Já no ano passado consegui uma sequência boa e aí sim deu para mostrar. Agora tenho que continuar jogando bem e fazer o que a torcida quer. Agora estamos com o elenco mais forte, então tem tudo para ser o meu ano e um ano de títulos também", comentou.

Assim como o restante do elenco, Wellington Silva está nos Estados Unidos, em Bradenton, onde o time realiza a sua pré-temporada. E o lateral avaliou que o time será forte em 2016, especialmente pela chegada dos reforços.

"Eu acredito. É só ver as peças que chegaram: o Felipe (Amorim), o Richarlison, o Diego (Souza), os meninos que voltaram de empréstimo e os da base que subiram. Eles qualificaram muito o nosso time. Temos tudo para brigar por título em todas as competições", disse.

Wellington Silva também aprovou a manutenção do técnico Eduardo Baptista, que conseguiu levar o time às semifinais da Copa do Brasil, embora o Fluminense tenha realizado uma campanha pífia no segundo turno do Campeonato Brasileiro. O lateral aposta que agora o treinador terá mais sucesso à frente da equipe.

"A diretoria foi muito feliz por deixar o Eduardo (Baptista) porque ele já pegou a gente no final do ano passado e colocou o estilo de trabalho dele. Começar uma pré-temporada com jogadores que ele indicou e outros que já conhece é muito positivo para todos. O Fluminense tem tudo para crescer e aprimorar ainda mais as partes tática e técnica. Pegando firme como estamos nos treinamentos, vamos ganhar muitos títulos", afirmou.

Em preparação para a temporada 2016, o Fluminense vai entrar em campo pela primeira vez em 17 de janeiro, quando vai encarar o Shakhtar Donetsk pela Flórida Cup.