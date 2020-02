Wellington Silva se desliga do Internacional e voltará ao Fluminense

Odair Hellmann vai ganhar em breve mais uma opção para o seu ataque. Nesta sexta-feira, o Internacional anunciou a antecipação do fim do empréstimo de Wellington Silva e o jogador, salvo alguma surpresa, voltará a fazer parte do elenco do Fluminense, clube que o revelou.

Wellington estava na agremiação gaúcha desde o começo de 2018, quando o Fluminense o emprestou pela primeira vez. No ano seguinte, o acordo foi renovado até o meio de 2020, mas o atacante e o Inter chegaram a um acordo para antecipar em seis meses o fim do vínculo entre eles. Agora o contrato de Wellington com o clube tricolor deverá ser renovado pelo menos até o fim do ano.

Nas Laranjeiras, Wellington vai se reencontrar com Odair, que foi seu treinador no Inter. O atacante de 27 anos nunca conseguiu se firmar como titular na equipe de Porto Alegre, mas assim mesmo teve participação importante na campanha na Copa Libertadores do ano passado, em que o time caiu nas quartas de final diante do Flamengo.

Wellington começou no Fluminense e muito jovem foi vendido ao Arsenal, da Inglaterra, clube em que praticamente não jogou. Após vários empréstimos para times europeus, o atacante retornou em 2016 às Laranjeiras para viver o melhor momento de sua carreira, tendo sido eleito para a seleção do Campeonato Carioca de 2017.

URUGUAIO PRONTO

O meia uruguaio Michel Araújo teve seu nome publicado nesta sexta-feira no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e, com isso, está em condições de estrear pelo Fluminense. O nome do jogador já havia sido publicado no boletim da Federação do Estado do Rio, mas faltavam ainda ser resolvidas algumas pendências burocráticas de sua transferência do Racing-URU para o clube carioca.

Araújo deverá ser uma das novidades do Fluminense no jogo deste sábado contra o Boavista, no Maracanã, pela quinta rodada da Taça Guanabara. Odair Hellmann vai escalar um time reserva, pois deseja poupar seus jogadores para a estreia na Copa Sul-Americana, na terça-feira, contra o Unión La Calera, do Chile, no Maracanã.