Wellington Silva sofre estiramento muscular e é novo desfalque no Flu

Ainda sem saber se poderá contar com os retornos de Diego Cavalieri, Pierre e Osvaldo, o técnico Enderson Moreira ganhou um novo desfalque no Fluminense. O lateral-direito Wellington Silva sofreu um estiramento na coxa direita e está fora da partida diante do Joinville, neste domingo, em Santa Catarina. Fred e Ronaldinho Gaúcho também são dúvidas.

Destes, o único que não depende da liberação dos médicos é Ronaldinho Gaúcho. O meia/atacante poderá ficar de fora por precaução, já que vem de uma sequência de jogos e já sente o desgaste. Fred, por sua vez, foi substituído na partida diante do Paysandu após receber uma pancada e faz tratamento.

Diego Cavalieri, Pierre e Osvaldo foram desfalques no meio de semana por motivo de lesão. O goleiro sentiu uma lombalgia, enquanto que o volante e o atacante sentem a coxa. O trio, além do atacante Fred, será reavaliado após o treino deste sábado.