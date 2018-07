Wellington Silva treina e Levir escala Fluminense com Cícero e Marcos Junior

Depois de sentir dores no tornozelo e não treinar na quarta-feira, o lateral-direito Wellington Silva participou da atividade desta quinta-feira e deve estar entre os titulares do Fluminense para o duelo com o líder Palmeiras. A partida será neste domingo (28), em Brasília, pelo Campeonato Brasileiro.

Com a presença de Wellington Silva, o técnico Levir Culpi comandou um treino coletivo. Destaque para a participação de Cícero e Marcos Junior, suspensos no triunfo sobre o Santa Cruz, no último domingo.

Os dois recuperaram a posição e, consequentemente, mandaram novamente Edson e Danilinho, que os substituíram no jogo anterior, para o time reserva. O Fluminense treinou nesta quinta-feira com: Diego Cavalieri; Wellington Silva, Gum, Henrique e William Matheus; Douglas, Cícero e Gustavo Scarpa; Marcos Junior, Wellington e Henrique Dourado.

Na atividade desta quinta, Levir Culpi dividiu o elenco em três times e colocou duas das equipes para se enfrentarem em tempos de meia hora. Seguindo a preparação para a partida de domingo, o elenco do Fluminense volta a treinar na manhã de sexta, na Escola de Educação Física do Exército, na Urca.