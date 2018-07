Wellington Silva treina e pode voltar ao Inter na próxima quarta

O técnico Abel Braga pode contar com a volta do lateral-direito Wellington Silva para armar o Internacional diante do São Paulo, nesta quarta-feira, no Beira-Rio, pela 16.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador se recuperou de um problema muscular e trabalhou normalmente nesta segunda.

Wellington Silva não enfrentou o Goiás, no sábado, por conta de um desconforto na coxa. Nesta segunda, no entanto, ele participou normalmente da atividade ao lado dos reservas e deve ficar à disposição. Resta saber se Abel optará por ele ou por Cláudio Winck, que ganhou espaço com as boas atuações e pode ser mantido mesmo com o retorno do titular.

Assim, o Inter deve ter os desfalques apenas de Willians, que segue lesionado, e Wellington, impedido de atuar por ter vínculo com o São Paulo. Ygor deve atuar como primeiro volante, enquanto Aránguiz deverá ser o segundo homem de meio de campo. Assim, Jorge Henrique e Alan Patrick brigam para entrar na equipe.