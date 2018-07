Wellington Silva treina sem dores e jogará pelo Fluminense no domingo

O Fluminense está definido para o duelo com o Resende, neste domingo, no Raulino de Oliveira, pela sétima rodada do Campeonato Carioca. Em treinamento realizado na manhã desta sexta-feira nas Laranjeiras, o técnico Cristóvão Borges confirmou a escalação do time com Wellington Silva, Gerson, Wagner e Kennedy entre os titulares.

A escalação utilizada na atividade foi a mesma do treinamento da última quinta-feira, com a exceção de Wellington Silva, recuperado de uma pancada sofrida no clássico com o Vasco. O lateral-direito vai jogar no domingo, assim como Wagner, que vinha desfalcando o time desde que sofreu uma lesão na segunda rodada do Campeonato Carioca. Além disso, Kenedy assumirá a vaga de Lucas Gomes, enquanto Gerson ganha uma oportunidade no meio-de-campo no lugar do volante Edson, suspenso.

Nesta manhã, Cristóvão comandou um trabalho tático em espaço reduzido e ajustou o posicionamento do time. A atividade não contou com a presença dos goleiros. Assim, a equipe principal foi formada por: Wellington Silva, Henrique, Victor Oliveira e Giovanni; Jean, Gerson, Wagner e Vinícius; Kenedy e Fred. Esse time será completado por Diego Cavalieri.

Já os reservas do Fluminense trabalharam nas Laranjeiras com a seguinte escalação: Igor Julião, Gum, Guilherme Mattis e Guilherme Santos; Edson, Luiz Fernando, Rafinha e Marlone; Lucas Gomes e Walter.