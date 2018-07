Wellington sofre lesão durante coletivo do São Paulo

O departamento médico do São Paulo ainda não revelou os detalhes da lesão de Wellington e nem a gravidade da contusão do jogador. Mas, ao que parece, o volante sofreu uma torção no joelho esquerdo. Ele deixou o campo chorando e gritando de dor, precisando ser levado de maca pelos seguranças do clube ao Reffis.

Na atividade, Wellington foi improvisado pelo técnico Emerson Leão na lateral direita do São Paulo. Com a lesão, o volante foi substituído imediatamente pelo paraguaio Iván Piris, que está recuperado de lesão sofrida no início de fevereiro e poderá retornar ao time contra o Bragantino.