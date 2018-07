Wellington treina e deve reforçar Fluminense contra o Corinthians

Um dos destaques do Fluminense neste Brasileirão, o atacante Wellington não deve ser problema para mais um jogo contra o Corinthians, domingo, no Itaquerão, em rodada do Campeonato Brasileiro - os dois times se enfrentaram na quarta-feira, pela Copa do Brasil.

Wellington deixou esta partida no intervalo por conta de dores na parte posterior da coxa esquerda e era dúvida para o jogo válido pelo Brasileiro. Mas na quinta ele foi reavaliado e, nesta sexta-feira, participou normalmente do treino regenerativo, dando sinais de recuperação.

De acordo com o Fluminense, o atacante não deve ser problema para domingo, em São Paulo. As únicas baixas certas na equipe carioca são o goleiro Diego Cavalieri, ainda em recuperação, e o lateral-direito Wellington Silva, suspenso.

Nesta sexta, o técnico Levir Culpi não esboçou a equipe para o jogo contra o Corinthians porque os titulares fizeram apenas atividade regenerativa. Somente os reservas foram a campo e participaram de trabalho técnico sob o comando dos auxiliares Marcão e Luiz Matter.

Corinthians e Fluminense vão se reencontrar no Itaquerão depois de um polêmico duelo pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O time carioca foi eliminado e não poupou críticas e ataques à arbitragem por supostos erros que teriam favorecidos os anfitriões.

DE SAÍDA

O atacante Samuel se despediu dos companheiros do Fluminense nesta sexta antes de viajar para os Emirados Árabes, onde deve acertar contrato de empréstimo com o Hatta Club. O vínculo será até maio do próximo ano. O jogador de 25 anos chegou ao clube carioca em 2011 e soma 15 gols em 84 partidas disputadas.