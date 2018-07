Wellington vê Atlético-MG favorito diante do São Paulo

Sem o calor da emoção, no entanto, o volante do São Paulo voltou atrás e repetiu o discurso do técnico Ney Franco e do goleiro Rogério Ceni de que o Atlético-MG é que leva vantagem no duelo das oitavas de final. Para Wellington, o time mineiro apresentou o melhor futebol da fase de grupos e será um adversário muito difícil de ser batido.

"O favorito é o Atlético. É o melhor time da competição, o melhor ataque e precisamos respeitar. Precisamos entrar com muita humildade, tentar fazer o nosso trabalho e tentar conquistar o resultado", explicou Wellington, em entrevista nesta quarta-feira, quando falou sobre o confronto das oitavas de final da Libertadores, que começa no dia 2 de maio.

Mas, apesar de elogiar o rival, Wellington não escondeu a emoção ao falar da força do grupo no jogo que selou a complicada classificação e acredita que o espírito de luta dará o tom da equipe de agora em diante. "A raça está no São Paulo, é o clube da fé. A torcida sempre nos pedia raça, agora dá para dizer que somos o time da raça", disse o volante.