Wellington vê São Paulo 'preparado' mesmo após tropeços

SÃO PAULO - Já são duas derrotas seguidas e a ameaça de retornar à zona de rebaixamento ganhando contornos cada vez mais nítidos, mas os jogadores do São Paulo mantêm o discurso positivo e acreditam que a equipe tem apresentado evolução no Campeonato Brasileiro. Para Wellington, a equipe está muito mais consistente e ''preparada'' para enfrentar a dura briga contra a queda.

"Somos um time mais preparado. Jogamos bem ontem (domingo), tivemos posse de bola, chegamos no gol do adversário com qualidade, pressionamos. Esperamos a partir de agora jogar sempre nesse nível", explicou o volante, titular ao lado de Rodrigo Caio na derrota por 1 a 0 contra o Grêmio.

Evitar a queda da autoestima dos jogadores é um dos principais objetivos de Muricy Ramalho após perder para o Grêmio. Quando o técnico chegou e o time enfileirou três vitórias consecutivas, alguns atletas falaram até em pensar em "algo maior". Com a volta às vacas magras, Wellington garante que o São Paulo seguirá motivado. "Se desanimar no São Paulo, não sei onde vou me animar. É um dos melhores clubes do Brasil, tem ótima estrutura. Sabemos o que fizemos, não vamos baixar a cabeça por causa de um jogo"