Welliton é regularizado e já pode estrear pelo São Paulo

SÃO PAULO - O São Paulo enfim sacramentou a contratação do atacante Welliton, que estava no Grêmio e pertence ao Spartak Moscou. O jogador teve o nome registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e chega por empréstimo até o fim do ano, sendo que o acordo entre as partes prevê a opção de compra em definitivo após este período por cerca de 3 milhões de euros.

Welliton já havia feito exames médicos na última segunda-feira e esperava apenas a assinatura do vínculo para ser confirmado como reforço. A sua apresentação oficial como jogador são-paulino acontecerá nesta sexta-feira.

Welliton se destacou no Goiás em 2007 e foi vendido para o Spartak, no qual conseguiu grande sucesso e foi artilheiro do Campeonato Russo em 2009 e 2010. Depois de perder espaço na equipe ele acabou emprestado para o Grêmio e por pouco não parou no Morumbi.

O São Paulo também conversou com os russos, que preferiram mandá-lo para Porto Alegre. Sua trajetória no retorno ao Brasil decepcionou: foram apenas dois gols em 19 jogos e pouco espaço na equipe graças à forte concorrência com Kleber, Barcos e Vargas.

A sua chegada acontece em um momento particularmente crítico para o São Paulo. O time tricolor não contará com Aloísio e Luis Fabiano no jogo contra o Botafogo porque os dois cumprem suspensão e Ademilson é dúvida após sofrer uma entorse no tornozelo esquerdo. O único atacante à disposição é Osvaldo, que não marca desde o dia 28 de fevereiro e vive péssima fase técnica.

"A expectativa é enorme porque o São Paulo é um time grande e com muita torcida. Quero fazer o meu trabalho e ajudar o clube, que tem os seus objetivos bem definidos. Todos sabem da grandeza da equipe e estou muito feliz de poder atuar aqui", afirmou o reforço, em entrevista ao site oficial do clube.

ROGER CARVALHO JÁ TREINA

Outro que deve ser confirmado oficialmente em breve como reforço do São Paulo é o zagueiro Roger Carvalho, que já faz trabalho de recuperação de uma lesão na coxa direita e vai defender o clube assim que tiver condições de jogo. Ele estava no Bologna e interessava ao time do Morumbi desde 2011, quando se destacou pelo Figueirense no Campeonato Brasileiro.