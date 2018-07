Welliton é relacionado, mas Denilson desfalca São Paulo

SÃO PAULO - O técnico Paulo Autuori divulgou neste sábado a lista de relacionados do São Paulo para o jogo contra o Botafogo, domingo, no Rio, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro com duas novidades: o atacante Welliton e o zagueiro Edson Silva. Em compensação, o volante Denilson voltará a desfalcar o time.

Assim, Welliton pode fazer a sua estreia pelo São Paulo no duelo com o Botafogo, mesmo que o técnico Paulo Autuori tenha indicado que Osvaldo será o único atacante titular no Maracanã. Recém-contratado, Welliton veio do Grêmio para o time do Morumbi, mas pertence ao Spartak Moscou, da Rússia.

Edson Silva também foi incluído na lista de relacionados do São Paulo após se recuperar de dores no joelho direito e treina com o restante do elenco desde o início desta semana. O zagueiro voltou da excursão par a Europa e Japão contundido e desde então não entrou em campo.

Assim como Edson Silva, Denilson, recuperado de lesão no joelho, treinou normalmente durante a semana, mas vai ficar de fora do duelo com o Botafogo, pois ainda precisa aprimorar o condicionamento físico.

A lista de 22 jogadores relacionados também valerá para o duelo da próxima terça-feira com o Náutico, fora de casa. Porém, os atacantes Luis Fabiano e Aloísio, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, poderão reforçar o São Paulo em Pernambuco. Já Ademilson, com dores no pé esquerdo, segue em tratamento no Reffis.

Confira a lista de 22 jogadores relacionados do São Paulo:

Goleiros: Rogério Ceni e Denis.

Laterais: Clemente Rodríguez, Douglas, Lucas Farias e Reinaldo.

Zagueiros: Rafael Toloi, Antonio Carlos, Paulo Miranda e Edson Silva.

Volantes: Wellington, Rodrigo Caio, Fabrício e João Schmidt.

Meias: Paulo Henrique Ganso, Jadson, Maicon e Lucas Evangelista.

Atacantes: Osvaldo, Silvinho, Negueba e Welliton.