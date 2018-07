Welliton faz exames e deve ser anunciado pelo São Paulo até terça

SÃO PAULO - O atacante Welliton precisa apenas assinar o contrato com o São Paulo para ser anunciado como reforço. O jogador passou por exames médicos nesta segunda feira no Hospital do Coração e foi aprovado em todos os testes; desta forma resta apenas a formalização do vínculo para a diretoria confirmar a transação.

Welliton chega por empréstimo de três meses por meio de repasse do Grêmio com opção de compra fixada em 3 milhões de euros. O jogador pertence ao Spartak de Moscou e estava no Tricolor Gaúcho desde janeiro, mas a forte concorrência no setor o deixou com poucas possibilidades de atuar e ele pediu para ser negociado para ter mais tempo em campo.

Antes do acerto com o Tricolor, o jogador quase foi parar no Coritiba e chegou a fazer exames médicos para assinar com os paranaenses, mas assim que foi consultado pelo São Paulo, o empresário Eduardo Uram - que tem enorme influência no Morumbi graças aos oito jogadores que encaixou no time - barrou as conversas com o Coxa e o próprio jogador desistiu da negociação para defender o São Paulo.

A contratação chega em ótima hora para Paulo Autuori, que não tem Luis Fabiano e Aloísio para o confronto contra o Botafogo no próximo domingo, no Maracanã. Os dois levaram o terceiro amarelo contra o Fluminense e cumprem suspensão; já Ademilson se machucou e iniciou tratamento no Reffis. Por enquanto, o único jogador de frente disponível é Osvaldo, que não marca um gol desde a vitória sobre o The Strongest (2 a 1) em 28 de fevereiro.