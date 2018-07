Welliton reitera desejo de permanecer no São Paulo

O atacante Welliton admite que tem poucas chances de seguir no São Paulo na próxima temporada, mas mantém a esperança de continuar no time. Emprestado pelo Spartak Moscou, o jogador tem salário alto e, apesar de agradar ao técnico Muricy Ramalho, deve entrar na lista de dispensas do clube.

"Sempre falei que o meu desejo é de permanecer aqui. Sei que o São Paulo também está interessado, mas tudo depende da negociação. Minha meta foi sempre marcar gols e ajudar de outras formas, mas as lesões me atrapalharam um pouco", afirma o atacante, que contrato de empréstimo somente até o fim deste ano.

Apesar do desejo de permanecer, Welliton já adota tom de despedida ao lamentar a dificuldade de emplacar boa sequência de jogos no time. "É o sonho de qualquer atleta poder jogar no São Paulo. Fiquei muito feliz pela chance que recebi e, por isso, só posso agradecer. Infelizmente, não consegui uma sequência muito boa, mas tentei dar o meu melhor", diz.

Welliton pertence ao clube russo, mas estava emprestado ao Grêmio no primeiro semestre do ano. Pouco utilizado no time gaúcho, acabou se transferindo em agosto para o São Paulo, onde disputou 19 partidas, seis delas como titular.

O atacante deve deixar o clube paulista porque o Spartak Moscou, dono dos seus direitos, descarta emprestá-lo novamente e o São Paulo também não se anima a pagar os R$ 400 mil mensais que ele recebe dos russos - o time brasileiro pagava metade desse valor e o Grêmio arcava com o restante.