Wendel assina novo contrato e renova com o Fluminense até 2020

Em meio à preparação para o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, domingo, contra o Flamengo, no Maracanã, o Fluminense recebeu uma boa notícia nesta sexta-feira: a assinatura do novo contrato do volante Wendel.

Uma das principais revelações do clube carioca na temporada, Wendel esteve nesta sexta-feira nas Laranjeiras, onde assinou a renovação de contrato com o Fluminense até 2020. Ele estava acompanhado pelo presidente do clube, Pedro Abad.

Com apenas 19 anos, o volante começou a ganhar suas primeiras chances com Abel Braga neste ano, ainda mais após o Fluminense conquistar a Taça Guanabara, garantir-se na semifinal do Carioca e o treinador fazer alguns testes na Taça Rio.

Em meio aos times alternativos escalados por Abel, Wendel se destacou e começou a ganhar espaço na equipe principal. Ele já disputou 11 jogos pelo Fluminense - foi, inclusive, titular na vitória sobre o Vasco, sábado, na semifinal do Estadual - e marcou um gol.