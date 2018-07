Wendel elogia início de trabalho de Gareca no Palmeiras A preparação física tem sido o foco das equipes brasileiras que voltaram aos treinos durante esta semana, após a folga durante a disputa da Copa do Mundo no Brasil. Com o Palmeiras não é diferente. A equipe treina desde a última segunda-feira na Academia de Futebol e o lateral-direito Wendel destacou a intensidade dos treinos que o novo técnico do time, o argentino Ricardo Gareca, implementa neste início de trabalho.