Wendel revela exercício inspirado em Solange Frazão

SÃO PAULO - O lateral-direito Wendel é um dos jogadores que mais mostram vigor físico no Palmeiras e ele se prepara para isso inspirando-se em famosos fora do futebol. Durante os treinos, Wendel investe em abdominais com movimentos de pernas, como se tivesse fazendo uma bicicleta. O lateral revela ter se inspirado na personal trainer Solange Frazão, que já fez vários programas de TV dando dicas sobre exercícios para malhar a barriga.

"Faço pesquisas na internet e em revistas, porque a monotonia é ruim na vida. Então, busco fazer coisas diferentes. O abdominal diferente aprendi na televisão, no programa da Solange Frazão. Quando falei para os meninos aqui, eles ficaram brincando comigo. Mas é bom, porque faço um trabalho diferente", disse o jogador.

Com frequência, o jogador permanece no campo depois dos treinos para fazer mais mais exercícios. Aposta na musculação. "Gosto de fazer fortalecimento muscular no abdômen e trabalhar braços e pernas", contou o lateral. "É um estilo de soldado do Exército que tenho. Gosto dessa coisa de se exercitar." Wendel será titular na partida contra o São Paulo, domingo, às 17h, no Pacaembu.