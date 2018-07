Wendel sofre fratura em dedo do pé e desfalca Ponte Preta por três semanas

A Ponte Preta sofreu uma baixa importante para os primeiros jogos do Campeonato Paulista. Nesta terça-feira, foi confirmado que o volante Wendel sofreu fratura em um dos dedos do pé e ficará fora do time por três semanas - e portanto, perderá o jogo de estreia no Campeonato Paulista contra a Ferroviária, domingo, às 19 horas, no Estádio Moisés Lucarelli.

O desfalque vai forçar uma mudança por parte do técnico Felipe Moreira. Ou ele escala outro volante, como Jadson, um dos reforços neste início de temporada, ou então deixa o meio-campo com só dois volantes - João Vitor e Matheus Jesus - e escala o meia Ravanelli, que tem treinado bem nos últimos dias.

Outras duas baixas estão confirmadas. Uma delas é o lateral-esquerdo Breno Lopes, que nem participou do amistoso com o Palmeiras e terá sua vaga ocupada por Jeferson, originalmente lateral-direito. Mas Artur, emprestado pelo Internacional, treinou pela primeira vez com os novos companheiros. Breno Lopes está com dores no joelho, mesmo problema do volante Elton, também fora dos planos para a rodada inicial do Paulistão.

REFORÇOS

A diretoria espera definir nesta semana o negócio com o Corinthians, que já emprestou o atacante Lucca e deve fazer o mesmo com o zagueiro Yago e ainda ofereceu o atacante Matheus Cassini, de apenas 20 anos, que estava no Palermo, da Itália. O time da capital tem como alvo o atacante William Pottker, artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2016, com 14 gols, mesma marca de Fred, do Atlético-MG, e Diego Souza, do Sport.

A negociação está acertada, mas ainda há dúvida sobre quando ela vai ser efetivada. Para o presidente da Ponte Preta, Vanderlei Pereira, o seu artilheiro só vai deixar o clube após o Paulistão. Mas o Corinthians pretende antecipar a chegada do goleador ao Parque São Jorge.