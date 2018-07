Wendell Lira concorre ao Prêmio Puskás com Messi e Florenzi

Nesta segunda-feira, além do anúncio dos três melhores jogadores do mundo pela Fifa, que tem a presença do brasileiro Neymar, várias outras categorias também tiveram seus finalistas definidos. E o Prêmio Puskás, mais uma vez, também tem a presença de um atleta do país.

Wendell Lira, ex-jogador do Goianésia e recém-contratado do Vila Nova, concorre ao prêmio pelo seu gol marcado contra o Atlético-GO, pelo Campeonato Goiano. No lance, ele emendou uma bicicleta de primeira após receber um lindo passe: uma pintura. Porém, Wendell terá forte concorrência se quiser faturar o prêmio.

Com ele, concorre ninguém menos que Lionel Messi, por seu gol marcado contra o Athletic Bilbao, pela Supercopa da Espanha deste ano, quando ele passou por quatro marcadores antes de marcar um golaço. Florenzi, da Roma, fecha a lista, por seu gol marcado contra o Barcelona, do meio-campo.

CONFIRA OS CONCORRENTES AO PRÊMIO PUSKÁS

Wendell Lira - Brasil - Atlético-GO x Goianésia

Lionel Messi - Argentina - Barcelona x Athletic Bilbao

Alessandro Florenzi - Itália - Roma x Barcelona