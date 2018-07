Wendell terá tornozelo operado e desfalcará Leverkusen na reta final

O Bayer Leverkusen não poderá contar com o brasileiro Wendell nas três rodadas finais do Campeonato Alemão, nas quais o time lutará para assegurar a sua vaga na fase de grupos da próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. O lateral-direito sofreu uma grave lesão no tornozelo esquerdo no treino desta terça-feira e será submetido a uma cirurgia já nesta quarta, informou o clube.

O Leverkusen revelou que o atleta de apenas 22 anos de idade, que defendeu o Grêmio entre 2013 e 2014, rompeu um ligamento do tornozelo. Desta forma, ele não poderá dar continuidade à boa sequência que vinha tendo na equipe. O jogador esteve presente em 28 das 31 partidas do time neste Campeonato Alemão.

Terceiro colocado da competição nacional, o Leverkusen tem 54 pontos e se vê muito próximo de assegurar classificação à fase de grupos da Liga dos Campeões, pois está cinco à frente do Hertha Berlin, hoje no quarto lugar, a três rodadas para o término da competição.

Curiosamente, o Leverkusen jogará justamente contra o Hertha no próximo sábado, em casa, e uma vitória poderá já assegurar a vaga no estágio de grupos da principal competição interclubes de futebol europeu. Os três primeiros colocados do Alemão têm lugar garantido nesta fase do torneio continental, enquanto o quarto precisará disputar um playoff para ingressar na Liga dos Campeões.