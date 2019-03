Wenderson celebra conquista de espaço no Botafogo e confia em classificação

Promovido para o grupo profissional no fim da temporada passada por Zé Ricardo, Wenderson aos poucos vai conquistando seu espaço no Botafogo. Na goleada por 4 a 1 sobre a Portuguesa, quinta-feira, pela Taça Rio (segundo turno do Campeonato Carioca), ele saiu do banco para atuar pela quinta vez na equipe principal.

"Está sendo um ano melhor, mais fácil de me adaptar, ganhar força e ritmo. Vou ganhando oportunidades e aproveitando. Ainda estamos no início da temporada, procurando identidade, mas vamos acertar para fazer melhores jogos e ter melhor desempenho", declarou nesta sexta.

Pela primeira vez concedendo entrevista coletiva, Wenderson se disse "nervosão" e admitiu que teve dificuldades para pegar no sono na última noite. "Para dormir, foi 'sinistro', mas está sendo bom. Uma boa experiência. Fiquei imaginando as perguntas, como poderia ser. Nervosismo de primeira vez mesmo", disse o garoto.

Aos 20 anos, o volante ganha espaço em um momento complicado para o Botafogo. Afinal, mesmo com a goleada de quarta, o time alvinegro tem poucas chances de classificação para as semifinais da Taça Rio. Na última rodada, precisa vencer o Americano, domingo, em Bacaxá, e torcer contra Cabofriense e Flamengo, de quem ainda precisa tirar uma diferença de quatro gols de saldo.

"Não tem que pensar nas dificuldades, tem que pensar no próximo jogo, fazer o resultado. Se deus quiser, a gente vai classificar. A gente se acerta no dia a dia, vem evoluindo na sequência. Se deus quiser, vai melhorar", comentou o volante.