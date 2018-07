Wenger aconselha Japão para jogo com Camarões O técnico Takeshi Okada, da seleção do Japão, recebeu conselhos do treinador Arsène Wenger, do Arsenal, sobre como deve jogar contra Camarões, adversário da equipe asiática na primeira fase da Copa do Mundo. Durante uma recente viagem à Europa, Okada se encontrou com Wenger e perguntou sobre o técnico Paul Le Guen, de Camarões.