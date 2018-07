Wenger admite que Arsenal pode vender Sánchez e Özil em janeiro

O técnico Arsène Wenger reconheceu nesta quinta-feira que o Arsenal pode vender dois de seus principais jogadores na janela de transferência de janeiro: o atacante chileno Alexis Sánchez e o meia alemão Mesut Özil.

+ Confira tabela do Campeonato Inglês

E a possível negociação ocorrerá por uma necessidade. Tanto Sánchez quanto Özil terão seus contratos encerrados ao término da temporada. Como ambos estão dificultando a renovação, o Arsenal poderia vendê-los em janeiro para que não saíssem de graça na janela seguinte, no meio do ano que vem.

"Sim, é um possibilidade", respondeu o treinador quando questionado se eles poderiam ser vendidos em janeiro. "Quando você está neste tipo de situação, precisa considerar todas as opções."

A saída dos dois jogadores sempre foi considerada nos últimos meses como inevitável. Sánchez, por exemplo, esteve próximo de se transferir para o Manchester City em agosto. Ainda assim, Wenger procurou manter a esperança.

"Sempre disse que o fato de que não conseguimos chegar a um acordo na última temporada não significa que o jogador necessariamente sairá. Os dois parecem felizes aqui e espero que a situação possa ser revertida", acrescentou. Özil chegou em 2013, contratado do Real Madrid, enquanto Alexis Sánchez veio no ano seguinte após uma boa passagem pelo Barcelona.

BAIXA

Ainda nesta quinta-feira, Wenger revelou que o zagueiro alemão Shkodran Mustafi sofreu uma lesão muscular e ficará afastado entre quatro e seis semanas. "Perdemos Mustafi por até seis semanas e não creio que ele estará recuperado antes da próxima janela internacional", avisou o treinador.

Mustafi sofreu a lesão na goleada da Alemanha sobre o Azerbaijão por 5 a 1, no domingo, pela última rodada das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo. Sua contusão, inclusive, ocorreu no lance que ocasionou o único gol adversário.