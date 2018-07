Wenger agradece Inglaterra por apoio após ataques em Paris

O técnico francês estava na cidade quando pelo menos 129 pessoas morreram em uma onda de ataques a tiros e com homens-bomba, incluindo três explosões fora do estádio onde a França jogava contra a Alemanha em amistoso.

Ele foi ao amistoso entre Inglaterra e França em Wembley na terça-feira, quando os torcedores dos dois países se uniram e cantaram juntos o hino nacional francês, enquanto o famoso arco do estádio foi iluminado com as cores da bandeira da França.

"Quero agradecer à comunidade inglesa, que mostrou grande solidariedade. Foi um grande choque para nosso país", disse Wenger a repórteres durante entrevista coletiva antes da partida de sábado do Arsenal contra o West Bromwich Albion, pela Liga Inglesa.

"Mostrou a classe da Inglaterra", acrescentou. "O mundo do futebol respondeu da maneira necessária - em grande união".

(Reportagem de Shravanth Vijayakumar)