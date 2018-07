Wenger aposta no amor para manter Walcott no Arsenal A excelente atuação de Theo Walcott na vitória do Arsenal por 7 a 3 sobre o Newcastle, sábado, pela 20ª rodada do Campeonato Inglês, levou o técnico Arsène Wenger a reiterar a sua intenção de manter o atacante no clube londrino. Após o Walcott marcar três gols, o treinador disse esperar que a forte ligação com a equipe leve o atacante a se convencer a prorrogar o acordo, que se encerrará em junho.