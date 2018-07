Wenger celebra fim da espera por título no Arsenal

LONDRES - O técnico Arsène Weneger avaliou que o jejum de nove anos sem levantar um troféu tornou ainda mais especial a conquista do título da Copa da Inglaterra pelo Arsenal. Neste sábado, após levar dois gols no começo da decisão, o time londrino reagiu no Estádio de Wembley e derrotou o Hull City por 3 a 2, em duelo definido apenas na prorrogação, com o gol marcado por Aaron Ramsey.

"É um grande, grande momento de felicidade", disse Wenger. "Esperamos um longo tempo por isso. Mas a felicidade está ligada, por vezes, com o tempo você tem que esperar por isso. É por isso que foi um grande momento no final do jogo", completou.

O título da Copa da Inglaterra foi o quinto conquistado pelo Arsenal nos 18 anos em que está sob o comando de Wenger. Satisfeito, o treinador destacou o poder de reação da sua equipe. "Eu acho que foi um ponto de virada na vida deste time", disse. "Saber que podemos ganhar dessa forma foi muito importante hoje".

Assim, com a virada deste sábado, o Arsenal conquistou pela 11.ª vez o título da Copa da Inglaterra e se igualou ao Manchester United com o maior campeão do tradicional torneio. E Wenger pôde comemorar o fim do jejum de títulos do time londrino.