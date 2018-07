Wenger confia na permanência de Fabregas no Arsenal

Antes do início da atual temporada, o Barcelona chegou a fazer uma proposta de cerca de 40 milhões de euros por Fabregas. E, mesmo com o jogador revelando publicamente que gostaria de jogar no clube espanhol, onde já atuou nas categorias de base, o Arsenal não aceitou vendê-lo.

Mesmo frustrado com a negociação fracassada com o Barcelona, Fabregas garantiu seu comprometimento com o Arsenal, com quem tem contrato de mais cinco anos. E, como esperado, o campeão mundial com a Espanha vem sendo o destaque do time inglês na temporada, para a alegria de Wenger.

Atualmente com 23 anos, Fabregas está no Arsenal desde 2003. "É um caso clássico de um jogador que ama o clube. E, acredite, ele ama o Arsenal profundamente. Se não amasse, já teria ido embora", afirmou Wenger, ao justificar a sua confiança na permanência do meia espanhol.