Wenger confirma volta de Özil, mas não garante titularidade

O técnico Arsène Wenger poderá contar com um importante reforço para escalar o Arsenal para pegar o Stoke City no domingo, pelo Campeonato Inglês. O meia Mesut Özil se recuperou de uma lesão no ligamento do joelho que o afastava dos gramados desde outubro e está disponível para a partida.

O próprio Wenger foi quem confirmou o retorno do meia nesta sexta-feira. Além dele, o treinador francês também revelou que Aaron Ramsey e Mathieu Flamini podem atuar no domingo. Ramsey estava afastado desde o início de dezembro por conta de um problema muscular na coxa, enquanto Flamini vinha sendo desfalque graças a uma lesão na virilha.

"A notícia é que o Ramsey está de volta aos treinos, o Özil está de volta aos treinos e o Flamini está de volta aos treinos. Nós temos três jogadores de volta. O Welbeck (também com lesão na coxa) ainda não está disponível para domingo porque se lesionou há pouco tempo. Talvez na próxima semana esteja", declarou o treinador.