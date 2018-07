Wenger confirma volta de Sánchez ao Arsenal contra o Liverpool

Depois de ter a sua saída do Arsenal altamente especulada durante a última pré-temporada europeia, Alexis Sánchez está próximo de fazer o seu primeiro jogo pelo time neste ciclo 2017/2018 do futebol do Velho Continente. Nesta quinta-feira, o técnico Arsène Wenger confirmou que o atacante está recuperado de lesão e finalmente pronto para atuar pela equipe de Londres no clássico deste domingo diante do Liverpool, fora de casa, pela terceira rodada do Campeonato Inglês.

Antes disso, o jogador chileno ficou fora das três primeiras partidas desta temporada, oficialmente sob a justificativa de que estava com uma lesão abdominal. Entretanto, este afastamento ocorreu ao mesmo tempo em que ele vinha tendo a sua possível transferência para Paris Saint-Germain ou Manchester City noticiada pela imprensa inglesa e europeia.

Além de ficar fora dos dois jogos iniciais do Arsenal neste Campeonato Inglês, o jogador não esteve presente na decisão da Supercopa da Inglaterra, na abertura desta temporada, contra o Chelsea, no último dia 6, quando o time de Wenger ficou com o título da competição ao levar a melhor na disputa por pênaltis após empate por 1 a 1 no tempo normal, no estádio de Wembley, em Londres.

Ao confirmar o retorno de Sánchez, o treinador francês evitou confirmá-lo como titular do Arsenal contra o Liverpool, mas a tendência é a de que o atacante seja escalado para atuar desde o início. A sua escalação também ajudaria a confirmar a própria posição do treinador, que afirmou repetidas vezes, desde o mês passado, que o chileno não será negociado com outro time nesta janela de transferências, apesar do risco que o clube inglês corre de perder o atleta, de graça, ao término do seu contrato no final desta temporada europeia.

"Ele (Sanchéz) trabalhou muito duro, focado e dando absolutamente tudo de si. Ele ama tanto jogar que às vezes é difícil pará-lo (quando necessário para evitar novas lesões), mas ele parece absolutamente pronto. Ele não jogou por um bom tempo, então terei de decidir o que farei com ele, mas parece pronto para jogar", afirmou Wenger, em entrevista coletiva, na qual lembrou também que ainda é cedo para confirmá-lo como titular contra o Liverpool. "Eu terei de tomar essa decisão. Hoje é quinta-feira e nós jogamos no domingo. E ele parece em boa forma", repetiu.

Sem o atacante chileno, o Arsenal sofreu para derrotar o Leicester por 4 a 3, em Londres, no jogo que abriu esta edição do Campeonato Inglês, no último dia 11. Em seguida, no sábado passado, a equipe acabou sendo derrotada por 1 a 0 pelo Stoke City, fora de casa, pela segunda rodada da competição.

Sánchez não disputa uma partida oficial desde quando defendeu o Chile na final da Copa das Confederações, no dia 2 de julho, quando a seleção do seu país foi derrotada pela Alemanha por 1 a 0 na competição realizada na Rússia. Por causa de sua participação no torneio, o atleta precisou alongar o seu período de férias, sendo que a sua volta aos treinos no Arsenal foi atrasada em três dias após o clube alegar oficialmente que o atacante estava doente, antes de ele se tornar desfalque para os três primeiros jogos da temporada por causa de lesão.