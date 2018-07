Wenger diz que Arsenal está perto de fechar com zagueiro Mustafi e atacante Pérez

Depois de mais uma vez ir na contramão dos rivais e passar a maior parte da janela para transferências à sombra de Chelsea, Manchester United, Manchester City e Liverpool, o Arsenal finalmente foi às compras. Nesta sexta-feira, o técnico do clube, Arsène Wenger admitiu que o time londrino está muito próximo de acertar com dois novos reforços.

Os alvos são o zagueiro alemão Shkodran Mustafi, do Valencia, e o atacante espanhol Lucas Pérez, do Deportivo La Coruña. Wenger se disse "99% confiante" que as negociações serão finalizadas antes do fim da janela para transferências, na próxima quarta-feira.

Perguntado sobre a possibilidade de novos reforços além de Mustafi e Pérez, Wenger indicou que o Arsenal deve parar por aí. "Nós já temos um grande elenco. E não podemos ter mais jogadores", afirmou.

Depois de diversos títulos no início de sua trajetória no Arsenal, Wenger tem sido muito criticado nos últimos anos. E a insistência do treinador na política de poucas contratações é o que mais irrita os torcedores.

Nesta janela para transferências, mais uma vez o clube pouco gastou. A única contratação de peso foi o meio-campista suíço Granit Xhaka, ex-Borussia Mönchengladbach. Enquanto isso, seus maiores rivais gastaram centenas de milhões de euros e levaram nomes como Ibrahimovic, Pogba, Claudio Bravo, Gündogan, Kanté, Sadio Mané, entre outros.

"Foi um mercado de transferências estranho. Eu esperava que fosse mais fácil do que nunca (contratar), mas foi mais difícil. Não aconteceu muita coisa. Parece que quando você encontra outros clubes e tem passaporte inglês, você recebe estes preços que são muito difíceis de compreender se comparados à qualidade dos jogadores", comentou Wenger.

O treinador não deu detalhes sobre as negociações com os dois possíveis reforços. Mustafi tem 24 anos, esteve na campanha da Alemanha no título da Copa do Mundo de 2014 e acumula passagens por Everton e Sampdoria. Já Lucas Pérez tem 27 anos e marcou 17 gols pelo La Coruña na última temporada. Trata-se da terceira opção de atacante para o Arsenal, que teve propostas recusadas por Jamie Vardy, do Leicester, e Alexandre Lacazette, do Lyon.