Wenger diz que derrotas não afetam moral do Arsenal

LONDREs - O técnico Arsène Wenger garantiu nesta sexta-feira que o Arsenal segue com a moral em alta apesar dos tropeços nos seus dois últimos jogos. A equipe, que vinha em ótima campanha, perdeu para o Napoli pela Liga dos Campeões, deixou escapar a liderança do seu grupo, e levou 6 a 3 do Manchester City na rodada do fim de semana do Campeonato Inglês.

"Os recentes resultados foram decepcionantes para nós, mas eu não acho que tenham afetado a nossa moral", comentou Wenger. Para piorar a semana do Arsenal, a equipe foi sorteada para enfrentar o todo poderoso Bayern de Munique nas oitavas de final da Liga dos Campeões e pode dar adeus precoce à competição.

Na segunda-feira, antevéspera de Natal, o Arsenal recebe o Chelsea para o clássico londrino, em jogo que pode valer a liderança do Campeonato Inglês. "Os jogadores estão focados em responder na segunda-feira. Isso (derrotas) pode acontecer numa temporada quando você tem alguns momentos mais fracos. Importante é como você responde a este tipo de problema", ressaltou o treinador.

O Arsenal lidera o Inglês com 35 pontos, contra 33 do Liverpool (que enfrenta o Cardiff City, sábado, na abertura da rodada) e do Chelsea. O time da terra dos Beatles, porém, tem melhor saldo de gols que os londrinos e estão no segundo lugar.