Wenger elogia jovens do Arsenal e lamenta eliminação

O resultado surpreendente, depois de uma derrota por 3 a 1 no jogo de ida das oitavas de final, no Emirates Stadium, deixou Wenger esperançoso. "Acredito que passamos perto, muito perto. Não fomos felizes em alguns momentos. Acho que se tivéssemos aproveitado a chance com Gervinho, ou se tivéssemos mais uma ou duas peças, teríamos ido melhor. Os jovens mostraram que estão indo muito bem", apontou o treinador.

Na análise de Wenger, a derrota em Londres por 3 a 1, há duas semanas, foi decisiva na eliminação do Arsenal pela terceira vez seguida nas oitavas de final. "No geral, fizemos um bom jogo. O arrependimento fica pelo que não fizemos no primeiro jogo, quando sofremos um gol logo no início."

A queda do Arsenal coloca fim à participação da Inglaterra na Liga dos Campeões. O país que tem o campeonato mais rico do mundo não tem representantes nas quartas de final, o que não acontecia desde 1996.

"É uma decepção enorme para futebol inglês, um grande sinal de alerta. O resto da Europa tirou a diferença. Temos que levar isso em consideração quando consideramos o futuro do Campeonato Inglês", ponderou o técnico do Arsenal, que acredita que a sua equipe vai reverter a diferença de cinco pontos em relação ao Chelsea para conseguir a vaga na Liga na próxima temporada. "Estou absolutamente confiante. Temos tudo para voltar a esta competição."