Wenger evita comentar sobre volta de Henry ao Arsenal O técnico Arsène Wenger evitou comentar a possibilidade do Arsenal contratar, mesmo que por empréstimo, o atacante Thierry Henry. O jogador francês está treinando com o clube londrino nas últimas semanas, já que o futebol do Estados Unidos, onde defende o New York Red Bulls, está em férias. Apesar disso, o treinador garante que ainda não analisa a possibilidade de contratar Henry.